Fedez ultimamente è stato ospite nel salotto di Dikele per un’intervista a Esse Magazine. I video dell’intervista sono diventati virali, ma non molto tempo fa anche J-Ax è stato seduto sulla stessa poltrona.

Tra i due non scorre buon sangue, mentre fino a qualche tempo fa erano davvero affiatati.

Tra concerti e canzoni insieme sembrava che i due fossero legati da una solida amicizia, tanto da aver fondato una società insieme. Però le cose sono cambiate.

Il cantante di Di Sana Pianta, ha spiegato:

Rapporti rotti con i colleghi? Dal mio punto di vista il problema non sono io, quindi le relazioni di questo tipo sono state due o tre. Penso tu ti riferisca a Marra e Guè e poi Fedez. Con Neffa ad esempio non ho mai litigato. Con Marra e Guè era la questione che noi eravamo i comunisti col Rolex e loro Santeria. Ovviamente si era creata questa cosa di dissing, ma io ci sono finito in mezzo.