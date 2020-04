Jack Dorsey, fondatore di Twitter, dona 1 miliardo di dollari Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha donato 1 miliardo di dollari in beneficenza per l'emergenza sanitaria: si tratta della donazione più grande di tutte

Jack Dorsey, il fondatore del social network Twitter, ha battuto tutti i record delle donazioni di questo periodo. Il CEO ha deciso di donare in beneficenza per l’emergenza sanitaria la bellezza di 1 miliardo di dollari. Si tratta della donazione più grande tra tutte quelle fatte finora.

Jack Dorsey è il CEO di uno dei social network più grandi e più utilizzati del mondo. Come spiega lui stesso, la donazione che ha fatto, ossia 1 miliardo di dollari, equivale a circa il 28% del suo patrimonio netto, che conta la bellezza di 3,6 miliardi di dollari. I soldi non sono stati solo devoluti all’emergenza, ma anche all’istruzione.

Infatti, una parte di quel miliardo di dollari sarà dedicata all’istruzione e alla tutela della salute delle donne. I soldi saranno trasferiti passando le azioni di Square, compagnia di servizi finanziari (che ha co-fondato con Jim McKelvey nel 2009), al suo fondo Start Small. Agli obiettivi del fondo si aggiunge anche quello del “reddito di base universale”.

Why now? The needs are increasingly urgent, and I want to see the impact in my lifetime. I hope this inspires others to do something similar. Life is too short, so let’s do everything we can today to help people now. ✌🏼 — jack (@jack) April 7, 2020

“Il reddito di base universale” è una grande idea che necessita di sperimentazione. La salute e l’istruzione delle ragazze sono fondamentali per l’equilibrio”.

A riguardo, il CEO di Twitter così dice: “Perché ora? Le esigenze sono sempre più urgenti, e voglio vedere l’impatto nella mia vita. Spero che questo ispiri altri a fare qualcosa di simile. La vita è troppo breve, quindi facciamo tutto il possibile oggi per aiutare le persone adesso”.

Ha inoltre aggiunto il link per arrivare direttamente ad un documento su Google, dove tutti potranno essere aggiornati in tempi reali degli spostamenti dei soldi, in modo da mantenere il massimo della trasparenza a riguardo.

Why the transparency? It’s important to show my work so I and others can learn. I’ve discovered and funded ($40mm) many orgs with proven impact and efficiency in the past, mostly anonymously. Going forward, all grants will be public. Suggestions welcome. Drop your cash app 😉 — jack (@jack) April 7, 2020

A riguardo del concetto di trasparenza, così dice: “Perché la trasparenza? È importante mostrare il mio lavoro in modo che io e gli altri possiamo imparare. Ho scoperto e finanziato ($ 40 mm) molte organizzazioni con comprovato impatto ed efficienza in passato, principalmente in forma anonima. In futuro, tutte le sovvenzioni saranno pubbliche. I suggerimenti sono i benvenuti.”