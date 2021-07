Jada Pinkett Smith, l’alopecia non le dà tregua e lei decide per un taglio drastico. La moglie dell’attore Will Smith ha raccontato la sua vicenda, mostrando delle foto che la immortalano con i capelli rasati a zero. Sotto la doccia i suoi capelli venivano via a ciocche e lei non sapeva più cosa fare. Alla fine la decisione più drastica che potesse prendere.

La moglie di Will Smith ha scoperto di essere affetta da alopecia. I suoi bellissimi capelli, la sua folta chioma, la sua testa non era più come quella di un tempo. All’inizio ha deciso di tamponare gli effetti negativi del disturbo ricorrendo a tagli corti e poi ha iniziato a indossare il turbante. Fino alla decisione drastica di tagliarsi i capelli.

Alla soglia dei 50 anni, la bella Jada Pinkett Smith si è presentata al mondo intero con un taglio alla Soldato Jane, il celebre personaggio interpretato nell’omonimo film da una strepitosa Demi Moore. E ha dimostrato coraggio da vendere, perché non è facile prendere una decisione del genere.

A presentare la nuova acconciatura di mamma Jada Pinkett Smith ci ha pensato Willow Smith, figlia della coppia, che sui social ha così descritto il cambio di look dell’adorata madre:

Nella foto si vede la donna, che compirà 50 anni il prossimo 18 settembre, con i tagli completamente rasati.

Jada Pinkett Smith e l’alopecia: dopo i turbanti, il taglio netto ai capelli

Jada Pinkett Smith, moglie del famoso attore Will Smith dal 1997, nel 2018 ha raccontato di avere l’alopecia, come raccontato nel format social Red table talk nell’episodio intitolato Body Confessions dedicato al rapporto con il corpo.