Addio a Jak Knight: è morto il famoso attore di Netflix, che ha partecipato a molte serie tv di successo della piattaforma. Aveva solo 28 anni. La notizia coglie tutti di sorpresa. Il cabarettista è morto improvvisamente: il suo corpo è stato trovato senza vita e non c’era più niente da fare per lui. Il mondo del cinema è in lutto.

Jak Knight era un cabarettista molto famoso, che ha partecipato a molte presentazioni di Netflix e Peacock. A dare la notizia della morte è stato il sito di notizie cinematografiche Cinematographe.it, che ha dato per primo il triste annuncio della prematura morte dell’attore 28enne.

Il sito ha detto che il corpo senza vita dell’attore e comico è stato trovato a Los Angeles. Le cause della morte al momento non sono state rese note. Probabilmente la famiglia dei prossimi giorni verranno svelati i motivi per cui l’attore è morto a soli 28 anni, giovanissimo.

Jak Knight morto a 28 anni: chi era l’attore scomparso in giovane età

Lo scrittore e attore è morto il 14 luglio 2022 a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti d’America. Scrittore, comico, cabarettista e attore, aveva partecipato a serie tv di grandissimo successo, come Pause with Sam Jay (2021), Big Mouth (2017) e Bust Down (2022).

L’attore era molto conosciuto anche in Italia, in particolare per la serie di Netflix Big Mouth che aveva scritto e per la quale aveva doppiato il ruolo di Devon. Ma era diventato popolare anche per The Comedy Lineup e Bust Down, una serie tv di successo che aveva contribuito a creare.

Comedy Central ha così commentato la sua morte prematura e improvvisa, che lascia tutti senza parole:

Jack era un comico isterico e onesto, mancherà sicuramente tantissimo a tutti.

Un grave lutto nel mondo del cinema e della televisione che lascia tutti sgomenti per il dolore.