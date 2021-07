Jake Adams è morto. Aveva solo 29 anni il giovane attore conosciuto un po’ in tutto il mondo per il suo lavoro nell’industria cinematografica dei film per adulti a luci rosse. Purtroppo è venuto a mancare a seguito di un terribile incidente: era in sella alla sua moto ed è morto a causa delle ferite riportate durante il tragico sinistro.

Aveva solo 29 anni quando è morto sulla superstrada 101 a Encino, in California, negli Stati Uniti d’America. Era a bordo della sua moto l’attore del cinema a luci rosse, che aveva collezionato 700 presenze in film per adulti. Diventando anche regista e produttore di pellicole a luci rosse.

Aveva ricevuto anche una candidatura agli AVN Awards 2018 come miglior attore esordiente maschile nel settore. Mentre nel 2020 aveva ottenuto una nomination agli AVN Awards come miglior attore non protagonista.

Anthony Estes, questo il suo vero nome, è morto mercoledì pomeriggio sulla 101 Freeway di Los Angeles, vicino a Encino. Non si sa molto altro del tragico incidente. Anzi, in un primo momento il suo nome non era nemmeno stato fatto dalla Polizia che ha voluto mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Poi il susseguirsi di messaggi di lutto e di cordoglio sui social network, nel ricordare una giovane vita che si è spezzata. Purtroppo l’incidente è stato così violento che, a quanto pare, i soccorritori non hanno potuto far proprio niente per tentare di salvare la sua vita.

Jake Adams morto, biografia dell’attore a luci rosse

Originaria della Carolina del Sud, l’attore aveva deciso di trasferirsi a San Fernando Valley nel 2018. Qui tutti lo conoscevano per i party davvero eccezionali che organizzava. Era anche laureato in economia, ma nel 2016 aveva deciso di entrare nel mondo dell’industria cinematografica per adulti. Gestiva anche dei ristoranti.

Tutti ora si stringono ai suoi affetti più cari, ricordandolo con parole piene di commozione. Tutti sono ancora increduli della sua scomparsa.