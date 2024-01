Paura per l’attore di 50 sfumature di grigio, Jamie Dornan, morso da un bruco velenoso mentre si trovava in Portogallo. Anche un amico che era con lui, un presentatore inglese, che poi ha raccontato tutto, è stato morso dallo stesso insetto, che ha provocato in loro i sintomi dell’infarto. Ricoverati in ospedale, dicono di essere vivi per puro miracolo.

Brutta disavventura per l’attore e modello, famoso al grande pubblico per aver interpretato Christian Grey, nella trilogia di film tratta dall’omonima saga di libri Cinquanta Sfumature. Jamie Dornan dice di essere fortunato di essere vivo.

Era in vacanza insieme ad alcuni amici in Portogallo, tra i quali anche il presentatore inglese Gordon Smart. Quest’ultimo e l’attore sono stati punti da un bruco velenoso, che ha innescato gli stessi sintomi di un infarto. Necessario il ricovero in ospedale.

Gordon Smart ha raccontato quanto accaduto in Portogallo, mentre era ospite del podcast The Good, the Bad and the Unexpected. Le conseguenze del morso del bruco velenoso sono state devastanti. L’incidente ha avuto luogo a 24 ore dal loro arrivo in hotel, dopo una partita a golf.

Ho iniziato a sentire un formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro. Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: Questo è il segno dell’inizio di un attacco di cuore.

Per questo l’uomo è andato in ospedale, dove i medici hanno pensato agli effetti collaterali degli alcolici. Poi, però, in hotel, Jamie Dornan aveva gli stessi sintomi.

Jamie Dornan morso da un bruco velenoso avverte gli stessi sintomi dell’infarto

Ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche dopo aver attraversato anche lui la stessa dura prova. Jamie mi disse: ‘Povero me. Gordon, circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili. Mi sono ritrovato nel retro di un’ambulanza.

Questo il racconto del conduttore inglese. Dopo una settimana hanno scoperto il perché di quei sintomi: