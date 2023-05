Preoccupano e non poco le condizioni di salute di Jamie Foxx. Il cantante, attore, volto della tv e produttore discografico, è infatti ricoverato in un ospedale di Atlanta da diverse settimane e i motivi, al momento sono stati tenuti nascosti. Fonti vicine a lui hanno chiesto a tutti i fan di pregare per lui.

Nato a Terrell, piccolo centro abitato della contea di Kaufman, in Texas, Eric Marlon Bishop non ha vissuto un’infanzia del tutto felice, fatta più che altro di povertà e di adozioni.

Ciononostante ha mostrato tutto il talento artistico già dalla tenera età. Ha iniziato a suonare il pianoforte quando aveva solo 5 anni. Al liceo ha suonato in diverse band e si esibiva di tanto in tanti in piccoli spettacoli.

Proprio in quei piccoli locali, dove inizia ad esibirsi quasi per gioco, riscuote un successo incredibile ed inizia ad utilizzare lo pseudonimo di Jamie Foxx, dal quale poi non si separerà più.

L’esordio al cinema arriva nel 1992, quando recita nel film Toys – Giocattoli. Ma sono tantissime le pellicole di enorme successo che lo sanciscono come una delle star più luminose del cinema.

Il riconoscimento più importante e prestigioso arriva nel 2004, quando veste i panni di Ray Charles nel film Ray.

La sua straordinaria interpretazione gli valse il BAFTA, lo Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Award, il Golden Globe e soprattutto il premio Oscar nella categoria di Miglior Attore Protagonista.

Eccezionale anche la sua carriera in campo musicale, con diversi brani di genere R&B, Hip Hop, Pop e Soul che hanno raggiunto le cime delle classifiche e sbancato in termini di vendite di album e di streaming sul web.

Come sta Jamie Foxx

Nelle ultime settimane i fan di Jamie Foxx di tutto il mondo sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Lo scorso 12 aprile, sua figlia Corinne, con la quale condivide la produzione e la conduzione dello show televisivo musicale Beat Shazam, aveva annunciato l’assenza di suo padre dal programma per problemi di salute. Senza scendere nei particolari.

Il sito di gossip TMZ ha successivamente spiegato che l’attore si trova ricoverato in un ospedale di Atlanta, ma ciò che ha preoccupato maggiormente sono state le parole di alcune fonti vicine a lui. Queste hanno infatti chiesto a tutti coloro che lo seguono e sostengono, di pregare per lui.