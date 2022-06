Jane Alexander ha vinto la sua battaglia: “Ho chiesto aiuto e sono rinata”

Jane Alexander ha visto la sua battaglia che per anni l’ha vista lontano dal mondo della televisione. La nota attrice nonché ex gieffina ha così annunciato a tutti i suoi fan quanto la sua vita abbia finalmente preso una piega totalmente diversa.

Nel corso degli ultimi anni Jane ha dovuto combattere i suoi gravi problemi di alcolismo mettendo da parte la sua grande passione per la recitazione. Amata e apprezzata da milioni di telespettatori per via della sua bravura, Alexander sembra finalmente pronta a riprendere in mano la sua vita.

La nota attrice infatti, all’interno del proprio profilo Instagram ha confessato di aver chiesto aiuto a dei veri e propri professionisti. Grazie alla bravura dei medici e al sostegno del suo compagno, Jane ha trovato la forza di volontà che l’ha spinta a vincere la sua grande battaglia.

Nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Jane aveva già parlato del suo problema di ‘binge drinking’. Essa non è altro che una vera e propria abbuffata di alcolici da cui l’attrice era diventata dipendente.

Jane Alexander ha vinto la sua battaglia: “Ora sono rinata”

La ex gieffina durante la permanenza nel reality aveva spiegato: “Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema”.

Ora però, a distanza di diversi anni Jane ha annunciato nei social la sua rinascita affermando: “Oggi festeggio. Sono 3 anni che non bevo. Niente più bottiglie per me. Non un bicchiere, non un goccio, nulla. Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto. In realtà io di avere un problema lo sapevo da anni, ci è voluto solo un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere. Non diminuire. Non bere di meno. Non fermarmi per un po’. Smettere”.

Il suo lungo sfogo all’interno del proprio profilo Instagram prosegue: “Io bevo acqua. Spesso acqua gassata se sono fuori. E se proprio mi sento in vena di qualcosa di più allegro mi concedo una tonica. Con cannuccia, ghiaccio e limone”.

“Non bevo e ne vado fiera. Perché sono forte e anche se ci è voluto un anno per poter uscire di nuovo, e se magari non amo ancora gli aperitivi, questi tre anni sono stati una rinascita” ha concluso la famosa attrice. Finalmente Jane ha ripreso in mano la sua vita, determinata a prendersi cura di sé e dire definitivamente addio all’alcool.