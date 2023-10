Jane Alexander nuova concorrente del Grande Fratello? La proposta di Alfonso Signorini

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, un nuovo personaggio ha varcato la porta rossa. Si tratta dell’attrice nota per il ruolo di Lucrezia Van Necker nella soap “Elisa Di Rivombrosa”, Jane Alexander.

L’attrice è entrata nella casa più spiata d’Italia per un faccia a faccia con l’attrice Beatrice Luzzi, dopo le parole al veleno, che quest’ultima ha speso verso Jane. Durante il confronto, si sono subito prestate a dei botta e risposta di fuoco.

Ma qualcosa di completamente inaspettato è accaduto, nel momento in cui Jane Alexander stava per lasciare la casa. Questo episodio ha lasciato senza parole al pubblico e a tutti gli altri concorrenti del programma.

Jane Alexander nuova concorrente del GF? La proposta di Alfonso Signorini

Dopo il violento scontro, il conduttore Alfonso Signorini ha domandato ad Alexander, se potesse raggiungerlo in confessionale. A quel punto, inaspettatamente le è stato chiesto se, se la sentisse di entrare a far parte dei concorrenti.

Jane è rimasta stupita, che, come tutti sanno, qualche anno fa aveva partecipare alla versione “Vip” del programma. Molto emozionata, l’attrice ha dichiarato che: “Ma ti devo rispondere adesso? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute. Sto tremando”.

Nei prossimi giorni, Jane potrà decidere se accettare la proposta o meno. Sui social, molti spronano l’attrice ad entrare nella casa, poiché con il suo arrivo potrebbe stravolgere gli equilibri all’interno della casa.

Tutto è partito giorni fa, quando Beatrice non ha gradito il paragone con Jane. Per poi raccontare i motivi della sua forte reazione, collegata al ruolo di Lucrezia Van Necker, la Marchesa di “Elisa di Rivombrosa”.

Beatrice, ha infatti spiegato che quella parte sarebbe dovuta essere sua, mentre poi è stata affidata a Jane. Ovviamente, quest’ultima si è voluta difendere sui social, per le insinuazioni fatte sul suo conto.

Durante il confronto, Jane Alexander ha detto che: “Come puoi immaginare sono venuta qui per le cose brutte dette. Hai avuto modo di ritrattare e sottoscrivere. Io voglio sapere in che ‘malissimo modo’ io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che eri curiosa di avere. Non è bello parlare di una collega in questo modo”.

“Cosa ho fatto? Se mi hanno doppiata nel ruolo? E allora? Non sarei qui altrimenti. Chi ha dovuto scegliere? Mi dispiace che qualcuno possa averti detto questo. Sei stata subdola. Ti stai contraddicendo. La solidarietà femminile? Mi hai fatta passare come una poco di buono”.

Beatrice, ha poi voluto rispondere: “Io non ho detto questo e ho spiegato che non ti conoscevo. Quando mi hanno detto che assomigliavo a te ho detto no. Oggettivamente per me quel ruolo era giusto nel momento e merito”.

“Mi è stata detta quella cosa. Ti hanno doppiata anche nel ruolo, forse ero più adatta io. Nel momento in cui mi era stato proposto pensavo fosse perfetto per me. Ho detto che i fatti danno ragione a te, sei contenta?”.

Infine, Jane ha letto la lettera di Cinzia Torrisi, in cui spiega che in realtà i fatti sono andati in tutt’altro modo. Difatti, pare che per quel ruolo, il nome di Beatrice fosse tra gli ultimi. In quel momento, l’attrice le ha posto le sue scuse: “Ti chiedo scusa ma non volevo alludere a quella cosa che intendi tu!”.