Jasmine Carrisi confessa il ritocchino estetico: ecco cosa ha rifatto

La famiglia Carrisi attira attorno a sé la curiosità di moltissimi italiani. Le vicende di Al Bano Carrisi e Romina Power hanno da sempre appassionato il pubblico, per non parlare di come questa fame di informazioni sia cresciuta quando il cantante poi ha deciso di iniziare una nuova vita sentimentale con Loredana Lecciso. Ora che anche i figli nati da questo secondo matrimonio: Jasmine Carrisi e Bido, sono maggiorenni, anche loro attraggono il pubblico con le novità della loro vita privata.

Recentemente, ad essere finita sotto i riflettori (anche per una scelta propria) è Jasmine Carrisi. La figlia di Al bano ha deciso di seguire le orme del padre e, così facendo, ha anche attirato su di se non poche voci. In particolare, la ragazza viene spesso accusata di essersi sottoposta a molti ritocchini estetici nonostante la giovane età.

Sono moltissime e insistenti le domande che la giovane riceve sui presunti interventi chirurgici a cui si sarebbe sottoposta. Ora, finalmente, Jasmine ha deciso di rivelare la verità con una dichiarazione che non spazio a fraintendimenti. Si sa che non è la prima volta che la ragazza finisca al centro delle critiche proprio per questo motivo.

Il pubblico, in effetti, è convinto che Jasmine abbia già fatto visita dal chirurgo, ben più di una volta. I fans, nello specifico, credono che la giovane abbia ingrandito un po’ le labbra e modificato sia gli zigomi che il naso. Una quantità importante di interventi, considerando che la Carrisi è davvero giovanissima.

Jasmine, probabilmente stufa di questi continui commenti, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. La giovane ha spiegato di non essersi mai sottoposta a tutti quanti gli interventi che le vengono affibbiati. L’unica cosa che Jasmine avrebbe ritoccato sarebbero le labbra. Queste le parole che la giovane Carrisi ha scritto su Instagram: “No raga, tutta roba naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”.