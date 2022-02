Jasmine Carrisi e mamma Loredana Lecciso: “Ecco cosa cambierei di lei”

Jasmine Carrisi e mamma Loredana Lecciso sono legate da un affetto indescrivibile nonostante alcuni battibecchi che avvengono nella vita quotidiana. La neo cantante, figlia di Al Bano e della splendida showgirl si è lasciata andare ad alcuni dettagli circa la sua vita familiare.

È proprio lei inaspettatamente a raccontare il suo punto di vista in merito al rapporto con i propri genitori che spesso, viene visto in modo negativo. La 20enne nel corso della sua vita ha dovuto combattere contro i pregiudizi e contro le critiche gratuite da parte dei social e da parte degli haters.

Essere nata da una coppia così famosa non è stato semplice da gestire ed è proprio Jasmine a svelare cosa cambierebbe dei suoi genitori. Dichiarazioni a cuore aperto che la neo cantante ha pronunciato senza rabbia e senza nessun risentimento.

Jasmine Carrisi e mamma Loredana Lecciso

La primogenita di Loredana Lecciso e di Al Bano Carrisi in una lunga intervista rilasciata a Barbara Fabboni svela le difficoltà di essere nata in una famiglia così famosa. Con aria sorridente Jasmine svela: “Essere figlia d’arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi”.

Pregiudizi che la Carrisi ha vissuto sin da quando era bambina e che ora, riesce ad affrontare con molta maturità ed eleganza. La cantante ha un meraviglioso rapporto con sua mamma Loredana nonostante il suo modo di fare a volte troppo ‘paranoico’.

“Diciamo che mamma e papà si alternano, a volte, ho bisogno della riflessività e dell’attenzione (quasi ossessiva) ai dettagli di mamma, altre volte, della praticità e durezza di papà” svela Jasmine.

Quest’ultima ha così spiegato e motivato alcuni aspetti dei suoi genitori che cambierebbe se solo ne avesse la possibilità: “Di mia madre cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso. Di mio padre la “capu tosta”, testa dura, come si dice da noi. Ammetto di avercela anch’io!”.

Il rapporto di amicizia con i suoi fratelli

Intervistata da Barbara Fabboni, la bellissima Jasmine Carrisi ha svelato anche il rapporto di grande amicizia che ha instaurato con i suoi fratelli. Nonostante la grande differenza di età e i chilometri che li dividono, la figlia d’arte spiega: “Con ognuno ho un rapporto differente, fisicamente viviamo tutti in città diverse, viviamo relazioni a distanza”.

“Con mio fratello Albano Jr, con il quale vivo, ho il rapporto più stretto, siamo l’uno l’opposto dell’altra, ma molto simili per tanti aspetti! Ci bilanciamo. Devo dirti che ormai a 20 anni sono arrivata ad avere un rapporto di amicizia maturo con i miei fratelli, sono molto aperta e affronto qualsiasi argomento con loro”.