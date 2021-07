Jasmine Carrisi fa commuovere mamma Loredana Lecciso

In poco tempo Jasmine Carrisi ha conquistato la critica e il pubblico. La splendida figlia d’arte è riuscita benissimo a farsi notare, con il suo intento di seguire le orme paterne. Ma il canto non è l’unico talento della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La ragazza infatti ha anche iniziato a farsi vedere sul piccolo schermo, grazie alla partecipazione a The Voice Senior, con la quale ha guadagnato il favore della critica.

Come se non bastasse, Jasmine è davvero bellissima, di certo un orgoglio per mamma e papà. La ragazza ha compiuto 20 anni a giugno e si può ben dire che sia nel fiore degli anni. Di recente ha pubblicato una foto in cui viene messa in risalto tutta la sua giovanissima bellezza. In moltissimi hanno apprezzato e commentato la foto di Jasmine Carrisi, compresi tantissimi personaggi noti, tra cui sua madre stessa.

Loredana sembra essere incredibilmente fiera di sua figlia ed è palese che il suo cuore sia colmo di gioia, infatti, copre di cuori il post di sua figlia. Ma a dire la verità, il messaggio più toccante ed emozionato è stato quello di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.

Queste le parole della donna: “Ti sto vedendo crescere sempre più bella sempre più donna. Ti voglio bene tesorino“. Anche i followers della ragazza sono stati molto gentili e amorevoli nei confronti della giovane donna. Ad esempio, Antonella ha scritto in un commento: “Sei speciale Jasmine… vola alto perché hai tutti i presupposti“.

Insomma, è chiaro che la popolarità di Jasmine se ormai alle stelle. Il sono nuovo singolo, d’altro canto, ha riscosso un enorme successo e sta facendo milioni di visualizzazioni su YouTube. Per dirla in poche parole Jasmine sembra averle tutte: bella talentuosa e pronta a cogliere tutte le occasioni che la vita le para davanti.