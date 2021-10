Piccola stella in ascesa. Così potremmo definire la bella Jasmine Carrisi, nota figlia d’arte. Infatti il suo cognome è niente meno che quello di Al Bano Carrisi. La ragazza ha solo vent’anni, ma il suo curriculum è cresciuto in pochi mesi. La ricordiamo, infatti, come giudice a “The Voice Senior” (programma condotto dalla presentatrice Antonella Clerici) in cui era presente anche il padre, oltre ad altri nomi illustri come quello di Loredana Berte’ e Gigi D’Alessio.

Jasmine Carrisi è anche cantautrice: uno dei suoi ultimi singoli si chiama “Ego”, seguito dai brani “Calamite” e “Stikide”. Quest’ultimo è realizzato in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K. La Carrisi, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Linguistico, ha lasciato la sua amata Cellino San Marco (in Puglia). Si trasferisce a Milano dove si è iscritta all’università, prendendo il ramo di Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

Grazie a questa esperienza, poi, può essere più vicina al fermento culturale e alle vaste opportunità che solo una grande città può offrire. Jasmine Carrisi coltiva il suo rapporto con i fans attraverso i social network, in particolare Instagram sul quale conta (al momento) 99,7mila follower. Nell’ultimo post pubblicato la giovane Carrisi chiede un loro intervento diretto, proponendo ai fans due versioni diverse di un suo scatto: uno in bianco e nero e l’altro a colori.

Scelta molto difficile da fare, quindi si scatenano i commenti: “Direi che addosso a te sta bene qualsiasi cosa, sia i colori che Black e White”. “Colori per vedere i tuoi occhi di cristallo purissimo che completano il resto della tua dolcezza”, “Bella a prescindere”. Tra le varie tracce degli utenti emerge un cuoricino rosso lasciato da mamma Loredana Lecciso, ma non solo.

Fonte Instagram

Qualcuno avanza un parere affettuoso, di chi sarà mai? È di zia Raffaella che non ha dubbi: “Colori!”. Forse non tutti ricorderemo che la celebre mamma di Jasmine appariva spesso come soubrette in compagnia della sorella gemella (Raffaella appunto), divenuta anche lei molto nota nel corso degli anni duemila.