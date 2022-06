Jasmine Carrisi: il suo ex ha fatto coming out

Jasmine Carrisi: fa un video sui social dove rivela che il suo ex fidanzato ha fatto coming out

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, condivide e informa i suoi follower riguardo alla sua vita attraverso i social. Come molti suoi coetanei, sta intraprendendo anche una carriera da TikToker, ed anche lì è molto seguita.

In questi giorni ha condiviso un tiktok dove si ritrae mentre segue il trend “balla se…” con in sottofondo la canzone Rover (Sped Up) di Chullo. Il trend virale sulla piattaforma consiste nel ballare nel video, per confermare che quanto scritto nella didascalia sia davvero accaduto.

Jasmine Carrisi, nella descrizione del video, scrive “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”. La cantante ha anche taggato il ragazzo di cui parla nel video, Pierangelo Greco, anche lui tiktoker e diventato famoso per un video in cui fa coming out con sua nonna.

Il ragazzo è stato anche ospite a pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Non è certo se la relazione tra i due sia avvenuta davvero oppure solo per hype. Anche se il termine ‘diventare’ a proposito di questo argomento è utilizzato in maniera errata.

Infatti nessuno ‘diventa gay’ ma è un orientamento sessuale con il quale si nasce. La consapevolezza di esserlo può arrivate in fasi diverse della vita, chi lo capisce nell’adolescenza e chi invece in tempi più lunghi.

Le vicissitudini sono profondamente diverse e utilizzare il vocabolario ‘diventare’ è errato. Anche se sappiamo che Jasmine Carrisi ha utilizzato questo termine scrivendolo nella descrizione del video in maniera più che ingenua, visto il rapporto stretto tra di loro.