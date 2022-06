Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza non ha saputo resistere al trend di TikTok: in una foto sfodera la sua collana con Swarovski. Come in ogni epoca che si rispetti, i più giovani tendono a lasciarsi trasportare dalle varie tendenze del momento.

Ad oggi una collana che fa perdere la testa a moltissime ragazze e, perché no, anche ragazzi, è un gioiello di sicuro non alla porta di tutti. Chi la possiede sicuramente può vantarsene: si tratta di un meraviglioso pezzo d’oreficeria.

Jasmine Carrisi, oltre ad affacciarsi all’ambiente artistico, soprattutto a quello musicale, grazie anche all’aiuto del padre Al Bano Carrisi, si sta creando un suo spazio sui suoi account social. Questi nuovi media possono offrire molte offerte lavorative per le quali molti ragazzi farebbero carte false.

Qualsiasi cosa venga fatta o indossata viene messa subito sotto i riflettori. La nuova generazione apprezza tantissimo lo stile e la spontaneità con cui si mostra sui social la bella Jasmine. Molti la seguono non solo in qualità della ”la figlia di..”.

Ma anche e soprattutto, perché la sua impronta giovanile, fresca e innovativa incuriosisce e piace molto. La marca della collana che sta spopolando ha sicuramente un costo che non è esorbitante, ma neanche può essere considerato basso, se si pensa al fatto che si tratta spesso di regali che i genitori fanno a figli, anche con qualche sacrificio.

Il brand che ha fatto perdere la testa a tantissimi ragazzi è Vivienne Westwood, la stilista Vivienne Isabel Swire è originaria di Londra e ha studiato oreficeria e moda. Ad oggi è riuscita ad avere un notevole successo soprattutto perché è riuscita ad andare incontro ai gusti più difficili da accontentare.

Il gioiello è composto da una fila di perle di vetro Swarovski e impreziosita da cristalli Preciosa bianchi. Ha una placcatura argentata e un Orb che pende al centro. Il prezzo è di 150 euro, sicuramente accessibile per la bella Jasmine.