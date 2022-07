La coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha sempre attirato in modo particolare le attenzioni del grande pubblico. Forse la notorietà del personaggio. Forse la breve distanza tra la nascita di questa storia e la fine di quella tra Al Bano e Romina Power.

Forse ancora la speranza dei fans in un ritorno di fiamma tra i due cantanti, hanno portato il pubblico a seguire con molta attenzione le vicende (ma soprattutto le crisi) che colpivano la coppia. Eppure gli anni passano ma Al Bano e Loredana sembrano più uniti che mai.

I loro figli sono la lampante dimostrazione del loro forte legame. Di recente a tenere alta l’attenzione su di sé è Jasmine Carrisi, che ormai è diventata una donna a tutti gli effetti. L’incontro tra la bellezza della soubrette e il talento del contante hanno dato vita ad una ragazza meravigliosa, piena di qualità e capacità nascoste.

La giovane figlia d’arte può ben dirsi un’influencer. Se si prende in considerazione le migliaia di followers che il suo profilo conta. Spesso condivide con i suoi seguaci scatti che la ritraggono nella quotidianità delle sue giornate.

Purtroppo, non sempre la ragazza viene vista di buon occhio, anzi, di recente spesso è vittima di diverse e pesanti accuse. Una delle prime cose che le viene evidenziata e criticata è il fatto che la figlia di Al Bano abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per alcuni ritocchini.

Questa scelta, presa in così tenera età, le è costata il dissenso di molti. È proprio in risposta agli haters che la dipingono come un personaggio finto e costruito che Jasmine ha voluto rispondere con il suo ultimo post.

La ragazza ha pubblicato una sua foto completamente priva di filtri e trucco. Per dimostrare ai suoi seguaci che quella che vedono è la vera Jasmine e non esistono trucchi né inganni. Anche in questa foto, infatti, Jasmine è bellissima e non ha nessun difetto.