Jasmine Carrisi ha sorpreso tutti con un outfit inedito. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, all’età di 21 anni, non può che portare una ventata di aria fresca, la giovane inoltre è davvero bellissima. Jasmine ha festeggiato, di recente, i suoi 21 anni.

La primogenita sembra avere una carriera certa nel mondo dello spettacolo, nel quale è entrata anche grazie al padre, oltre che alla sua passione per la musica. Da quando ha partecipato insieme ad Al Bano allo spettacolo televisivo The Voice Senior, la bella ragazza è cambiata molto.

D’altronde si sa i giovani crescono in fretta, bastano pochi anni per diventare irriconoscibili. Proprio in occasione della sua festa di compleanno, la neo cantante ha deciso di sfoderare un look audace e ricercato nella nuova generazione.

Di recente Jasmine ha condiviso un video sul sito più usato dai giovani, TikTok, dove venivano riportate proprio queste parole: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”. Il ragazzo in questione è niente meno che il Tiktoker Pierangelo Greco, il quale era solito frequentare i salotti di Barbara D’Urso.

Attualmente la giovane è single ed è tornata a pubblicare anche delle foto per riuscire a fare colpo sui suoi pretendenti. Si può dire che gli scatti fatti durante la sua festa sicuramente avranno fatto perdere la testa a molti giovani ragazzi per la sua bellezza. Jasmine Carrisi ha indossato per l’occasione un abito rosa che ha enfatizzato la sua silhouette.

Grazie alla scollatura, l’outfit ha accentuato, inoltre, il suo décolleté. Durante un’intervista rilasciata a Barbara Fabbroni, Jasmine è tornata a parlare di sua madre. La ragazza lo fa in maniera quasi ironica, dicendo: “Cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso”.

Poi cambiando discorso ha aggiunto: “Mi sono lanciata nel campo della musica per scelta personale. Sicuramente l’esserne circondata fin da piccola mi ha condizionata”. “È un mondo che mi appartiene da sempre, una passione inesauribile. Essere figlia d’arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi”.