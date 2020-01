Jennifer Aniston e Brad Pitt, il bacio Jennifer Aniston e Brad Pitt, il bacio che tutti aspettavano da tempo. Ma frenate gli entusiasmi: non sono tornati insieme

Jennifer Aniston e Brad Pitt, se tornassero insieme sarebbe finalmente la rivincita delle più romantiche e dei più romantici su questa Terra che non si sono mai rassegnati alla fine del loro amore. E che dopo la rottura di lui con Angelina Jolie ci hanno creduto. Dopo l’ultimo bacio, poi, la speranza si riaccende.

L’occasione per tornare a sperare sono stati i Sag Award 2020. Presenti tantissime celebrities e star del mondo dello spettacolo che si sono date appuntamento per una premiazione molto attesa, in vista dei prossimi Oscar 2020. C’erano anche Brad Pitt e Jennifer Aniston. Entrambi gli attori sono tornati a casa con un premio e hanno deciso di congratularsi l’uno con l’altro con un abbraccio e un bacio che riaccendono le speranze.

Brad Pitt, infatti, ha ricevuto un premio per Once Open a time in Hollywood, C’era una volta a Hollywood, il film record di incassi di Quentin Tarantino, con protagonista Leonardo di Caprio e Brad Pitt nei panni del suo braccio destro. Jennifer Aniston, invece, ha ottenuto un premio per la sua partecipazione del film The Morning Show.

Mentre Brad Pitt teneva il suo discorso della vittoria, Jennifer Aniston ha ascoltato con attenzione dalla platea le parole del suo ex marito. Che a sua volta, nel backstage, si è fermato di fronte a un monitor per ascoltare le parole dell’ex moglie intenta a ringraziare per il premio ottenuto, bloccando di fatto la conferenza stampa a lui dedicata.

Ma dietro le quinte è successo anche altro. I due attori si sono infatti incrociati e si sono guardati come solo chi ha avuto un’intensa relazione d’amore si può guardare. Si sono scambiati un abbraccio e un bacio con un volto sorridente che non vedevamo da tempo. E si sono lasciati.

I più romantici sognano ora a occhi aperti. Che sia un nuovo inizio per loro…