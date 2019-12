Jennifer Garner: la donna più bella del 2019 E' stata eletta la donna più bella del 2019, ma non solo per il suo aspetto fisico. La famosa attrice è anche una mamma straordinaria e...

Essere una madre, un’attrice e una donna umanitaria, non è affatto un compito facile, ma è ciò che è stata definita la bellissima attrice Jennifer Garner. Secondo quanto riportato dalla famosa rivista People, l’attrice è stata eletta la donna più bella del 2019, perché oltre al suo aspetto fisico, in lei c’è molto più di ciò che sembra….

Sicuramente è una donna bellissima con un sorriso solare e due fossette meravigliose, ma ciò che molti non sanno, è che Garner è una donna d’affari, cofondatrice degli alimenti biologici per bambini della Upon a Farm. E’ un artista ambasciatrice di Save The Children, è un’attrice ed è anche mamma di tre bambini, Violet, 13 anni, Seraphina, 10 anni e Samuel, 7 anni, nati dalla relazione con il suo ex marito Ben Affleck.

La cosa che più ha colpito dell’attrice, è che oltre a riuscire ad equilibrare la vita familiare con la sua carriera, ha sempre usato la sua fama di di “vip”, per fare la differenza nel mondo. Jennifer collabora con l’organizzazione benefica Save the Children, che si impegna a migliorare la vita di migliaia di bambini, dando loro un’istruzione, l’assistenza sanitaria e più opportunità economiche. Non solo, questa associazione mette a disposizione forniture di emergenza in caso di catastrofi naturali o anche di guerre.

Durante un’intervista, l’attrice ha confessato che i suoi figli amano vederla come una madre e quando rientra dal lavoro, le chiedono sempre di struccarsi la faccia, di farsi una coda di cavallo o di mettere gli occhiali, perché vogliono che abbia un aspetto da mamma.

Jennifer ha affrontato un brutto divorzio con Ben Affleck, ma nonostante ciò, non ha mai fatto mancare nulla ai suoi figli. Non ho mai permesso che la separazione influenzasse le loro vite.

Anche quando stava con il famoso attore, lei non lo ha mai abbandonato, nemmeno quando si è ritrovato a combattere contro la dipendenza da alcol.

Per tutte queste qualità, Jennifer è stata eletta la donna più bella del 2019.