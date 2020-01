Jennifer Lopez cerca casa in Italia Jennifer Lopez ha svelato qual è il suo sogno più segreto: venire a vivere nel nostro paese. Cerca forse casa in Italia?

Jennifer Lopez ha un sogno nel cassetto. Ed è un sogno che assolutamente non ti aspetti. La cantante a ttrice, infatti, ha confessato in occasione di un’intervista a Vanity Fair di voler vivere nel nostro paese. Jennifer Lopez cerca casa in Italia? Potrebbe accadere presto, perché il futuro lo vede lontano dal clamore di Hollywood.

Jennifer Lopez sogna infatti di vivere in un paesino italiano, per potersi muovere tranquillamente in bicicletta, andare a comprare il pane fresco e magari anche mangiarselo. L’attrice e cantante sogna così il suo futuro, quando su di lei Hollywood spegnerà i riflettori e lei dovrà pensare a cosa fare nella vita. Sogna una vita in Italia, tranquilla e magari in mezzo al verde.

“Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall’altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane“. Insomma, niente di tutto quello che riguarda la sua vita attuale, che immaginiamo caotico, frenetica, sempre al centro dell’attenzione.

Jennifer Lopez ha da poco compiuto 50 anni, ma assolutamente non li dimostra. E’ sempre bellissima, il fisico è sempre scolpito, grazie a duro allenamento e dieta ferrea, ma il suo futuro lo immagina sicuramente più rilassato, più tranquillo, senza badare troppo all’aspetto fisico ed dedicandosi di più al benessere interiore. Rallentare, insomma.

“Vorrei anche sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di oliva oppure delle querce e semplicemente sentire l’odore. Ho fantasie di questo tipo”.

Insomma, sogna una vita più semplice, di quella dei paesini di una volta dove il tempo sembra essersi fermato e dove l’orologio scorre più rallentato. Dove non preoccuparsi, ma solo godersi la vita. Sarebbe una bella pensione per tutti, non vi pare?