Jennifer Lopez com’era e cosa faceva da giovane Jennifer Lopez oggi è una star a livello internazionale: ma com'era e cosa faceva quando era ancora una perfetta sconosciuta

Oggi Jennifer Lopez è una star amata e conosciuta in tutto il mondo: storica la sua esibizione al Super Bowl 2020 insieme a Shakira. Ma vi siete chiesti com’era Jennifer Lopez prima di diventare famosa e cosa ha fatto per diventare la dea dello spettacolo che è oggi?

Jennifer Lynn Lopez, questo il nome completo di Jennifer Lopez, soprannominata anche J.Lo, è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica americana, nata il 24 luglio del 1969 a Castle Hill. Ha 50 anni, ma non li dimostra proprio. Fortunato Alexander Rodriguez, suo attuale compagno.

Mamma di Emme Anthony e Maximilian David Muniz, è stata sposata tre volte: dal 1997 al 1998 con Ojani Noa, dal 2001 al 2003 con Cris Judd, dal 2004 al 2014 con Marc Anthony. Oggi è una star a 360 gradi, in grado di tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori del SuperBowl 2020. Ma com’era quando non era famosa?

La sua famiglia aveva origini spagnole e portoricane. Il quartiere dove è cresciuta a New York è ad alto tasso di criminalità. I genitori cercavano qui fortuna per la loro famiglia. Da bambina J. Lo conosceva perfettamente inglese e spagnolo. Dall’età di 5 anni ha preso lezioni di canto e di danza. Ha frequentato scuole cattoliche, in particolare una scuola per sole ragazze nel Bronx.

A 18 anni ha lasciato la famiglia per mantenersi da sola, pagandosi le lezioni di canto e di ballo. Ha lavorato in uno studio legale, in scuole di danza, ballato nei night club di Manhattan, prima di partecipare adiversi video rap e ballare come ballerina di riserva nei New Kids on the Block e per Janet Jackson.

Nel 1991 il debutto in tv e l’inizio delle lezioni di recitazioni. Da allora è stato sempre un crescendo, fino a quando nel 1999 non è uscito il suo primo album On the 6, che ad oggi ha venduto 8 milioni di copie. E da allora è la Jennifer Lopez che tutti conosciamo!