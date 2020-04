Jennifer Lopez viola la quarantena per andare in palestra: pioggia di insulti Jennifer Lopez viola la quarantena per andare in palestra nonostante i divieti imposti. La cantante statunitense è stata ricoperta di insulti sui social

Jennifer Lopez viola la quarantena per andare in palestra: l’amatissima cantante americana è nei guai. Dopo essere stata paparazzata fuori dalla struttura sportiva la donna è stata ricoperta di insulti sui social, anche i fan infatti sembra non abbiano apprezzato il gesto della bellissima JLO

Nel video dei paparazzi si vede la donna che esce da un impianto sportivo scortata probabilmente da un uomo addetto alla sua sicurezza. Proprio quest’ultimo si accinge ad aprire la porta della palestra guardandosi con fare sospetto intorno

Ironia della sorte: proprio dalla struttura in cui esce Jennifer Lopez si può leggere un cartello che dice chiaro e tondo: “la palestra non è aperta, state a casa, state al sicuro”

La cantante e attrice sembra non aver colto appieno il messaggio e per questo sul web e sui social è stata definita una privilegiata. Proprio in questo momento di lockdwon generale, in tutto il mondo, le star dovrebbero dare l’esempio a chi non rispetta le regole. Ovviamente, la donna sembra essere invece tra le prime a non aver colto appieno l’emergenza COVID-19

Sui social gli utenti Twitter si sono scatenati, un ragazzo ha scritto: “Le Regole di pensiero ‘titolate’ non si applicano a loro…In tutto il mondo è stato detto alle persone di rimanere a casa. Gli spazi pubblici sono stati chiusi, ma sembra che Jennifer Lopez e il marito Alex Rodriguez abbiano fatto aprire la loro palestra locale a Miami solo per loro”.

Eh sì, perché nelle foto, oltre al suo agente della scorta si intravede anche il marito della star Alex Rodriguez. C’è da sottolineare che la quarantena di Jennifer Lopez però era partita nel migliore dei modi, non a caso la star postava foto su Instagram in compagnia dei figli nella sua splendida casa, cosa sarà andato storto?

“Ci sono molte cose in testa in questo momento, ma non dimenticare di prenderti cura di te. Medita. Muoviti. Prega. Fai qualcosa che desideri nel tuo tempo e rimani positivo durante questo periodo spaventoso” scriveva qualche giorno fa JLO