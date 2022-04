Jeremias Rodriguez: “Ha bisogno di aiuto”. L’esperto lancia l’allarme

Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi qualche giorno fa. Il naufrago sbarcato in Honduras assieme al papà Gustavo è stato poi diviso dal genitore durante il gioco.

La scorsa puntata il televoto ha decretato la sua eliminazione e il trasferimento a Playa Sgamada ma Jeremias ha preferito rinunciare alla sua seconda avventura e tornare a casa.

Già qualche giorno prima aveva espresso un certo malumore e l’intenzione di abbandonare. Troppa la mancanza della famiglia e della fidanzata.

Ma a dire il vero non è stata una bella Isola dei Famosi per lui. Jeremias sin dall’inizio è apparso sofferente a questo mondo che gli sta stretto. Ha più volte criticato il programma e i suoi naufraghi.

Dinnanzi a chi come Vladimir Luxuria gli ha fatto notare che in Italia è famoso solo per la partecipazione a questo tipo di programmi, Jeremias ha tirato in ballo la sua storia e la motivazione reale che l’ha spinto a ritornare in Honduras dopo la scorsa partecipazione.

Jeremias ha ammesso di averlo fatto per cercare l’approvazione della gente. Jeremias erano 3 anni che non appariva più sotto i riflettori a causa di alcuni suoi problemi da risolvere.

Il ritorno non è stato esaltante. Da casa alcuni fan poche ore dopo la diretta hanno chiesto al famoso investigatore dei vip su Instagram cosa ne pensasse di Jeremias.

“Ha bisogno di aiuto” – ha esordito nelle sue storie Instagram. “Aiuto che non potrà trovare in mezzo a quella fame. Spero che possa riprendersi e stare lontano dalla tv, gli fa male” – ha concluso.

Non è chiaro di quali problemi ha sofferto in passato Jeremias ma in molti hanno criticato il suo atteggiamento troppo aggressivo, sulla difensiva. Maggiori informazioni le sapremo appena sbarcherà in Italia e rientrerà in studio.