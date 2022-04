Il fratello di Belen e Cecilia in passato ha avuto problemi di alimentazione, come lui stesso ha svelato.

Jeremias Rodriguez lo stiamo vedendo in queste settimane protagonista all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen è in coppia con il padre Gustavo in questa edizione dove i protagonisti sono appunto le coppie.

Il duo di casa Rodriguez al momento se la sta cavando bene. Sia Belen che Cecilia guardano molto le gesta degli uomini di casa in Honduras. Molta curiosità c’è soprattutto per papà Gustavo che partecipa per la prima volta ad un reality. Inevitabile che con i giorni che passano il corpo dei naufraghi inizia a trasformarsi e la magrezza inizia a farsi sentire.

Dopo 2 mesi di permanenza i naufraghi arrivano a perdere tantissimi chili. E così sul web in questi giorni stanno tornando in voga le dichiarazioni di Fabrizio Corona, all’epoca fidanzato con Belen, che disse la sua su come era Jeremias al momento dello sbarco in Italia.

“Jeremias sono andato a prenderlo all’aeroporto: pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200 kg e rasta. L’ho portato in giro per Milano, gli ho tagliato i capelli” – disse l’ex re dei paparazzi tempo fa.

Jeremias Rodriguez in passato ha sofferto di disturbi alimentari

Jeremias in effetti non ha mai nascosto di aver sofferto in passato di disturbi alimentari. “Non uscivo di casa e non facevo altro che mangiare. Era il mio modo per sfogarmi. Mi guardavo allo specchio e piangevo, non mi piacevo. Era una cosa orrenda per me. Non volevo entrare nella mia stanza, dormivo sul divano” – disse durante la sua partecipazione al GF Vip.

E ancora: “Sono felice di aver superato questa cosa. Mi sono sbloccato quando mi sono accettato, quando ho focalizzato il problema. Era l’unico modo per andare avanti”.

Grazie ad un enorme sforzo mentale, ad un intervento chirurgico e ad una sana dieta, Jeremias Rodriguez si è rimesso in forma dimagrendo tantissimo. Ed oggi possiamo ammirarlo sull’Isola dei Famosi più in forma che mai.