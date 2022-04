Jeremias Rodriguez è alla sua esperienza sull’Isola dei Famosi. Purtroppo però anche questa volta si è fatto dei nemici.

Tra questi il primo fuori uscito di questa edizione, Antonio Zequila che ha svelto che il ragazzo nasconderebbe un segreto.

Ieri sera, durante la puntata del reality show, è stato tirato in ballo l’argomento e il fratello minore di Belen Rodriguez ha ammesso che qualcosa da dire ci sarebbe:

A me fa male non poter rivelare tutto. Io ho bisogno di raccontare. Vorrei togliermi questo peso che porto. Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni.

Sembra che la crisi di cui parla sia durata a lungo:

Ogni tanto sto male anche ora. Mi vengono le crisi, ma ora cerco di farmele passare. Mi sono serviti i 7 mesi in Argentina da solo, mi sono ritrovato da solo nella m***a che non potevo tornare. Cecilia è venuta a trovarmi, ma non sono mai stato con lei.

Non ci stavo con la testa, stavo, male, proprio male. La mia famiglia mi ha salvato la vita. Sai quanto è stato duro accettare quanto fossi in mezzo allo schifo. Non mi accettavo, non accettavo quello che ero, è brutto non accettare quello che sei. Perché mi devo nascondere? Mi possono giudicare tutti, ma io sono questo, anche gli scleri sono parte di me. Non mi interessa farmi vedere per chi non sono. Per certe cose ho dovuto dire ‘Papà mamma, Belen, Celicilia, questo…’ Sono stati dieci anni di sofferenza, non accettavo, sapevo, sapevo, ma non volevo capire e accettare, perché faceva male.

A far spuntare una vecchia intervista del ragazzo è stato il giornale Bici che ha riportato le parole di un vecchio racconto. Possibile che il ragazzo non voglia parlare per non danneggiare la notorietà della sorella maggiore?