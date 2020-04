Jerry Calà, ex compagno di Mara Venier, ringrazia Nicola Carraro, il marito L'ex marito di Mara Venier, Jerry Calà, ha ringraziato l'attuale marito della donna, Nicola Carraro e poi ha parlato del suo rapporto con la conduttrice

Jerry Calà è l’ex marito della conduttrice padrona dei pomeriggi domenicali, Mara Venier. L’uomo ha deciso di ringraziare pubblicamente l’attuale marito della donna, Nicola Carraro, parlandone anche in termini molto positivi. Poi, ha anche parlato del suo rapporto con la conduttrice, dicendo che c’è una bellissima amicizia.

Mara Venier e Jerry Calà sono stati sposati dal 1984 al 1987. I due si sono conosciuti sul set di Vado a Vivere da solo, di Marco Risi. Dopodiché c’è stato un divorzio molto burrascoso, dovuto principalmente dai continui tradimenti dell’attore nei confronti della conduttrice di Domenica In. Dopo il divorzio, però, pare che le cose siano notevolmente migliorate.

Infatti, sembra che i due abbiano riallacciato i rapporti. Jerry Calà è stato anche spesso ospite della conduttrice a Domenica In e, più di una volta, la conduttrice è apparsa nelle storie Instagram dell’ex marito. In un’intervista, l’uomo ha parlato della donna e del suo attuale marito, dicendo ciò che pensa.

Così ha dichiarato l’attore: “Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!”

Poi, ha continuato così: “Come fai a non vederti più, a far finta che una persona che ti ha dato tanto non esista? A volte è colpa dei nuovi compagni che non accettano che si possa rimanere amici, ma non è il caso del marito di Mara, un uomo davvero in gamba e molto innamorato di lei”.

In conclusione, ha anche raccontato di come lui è stato beccato da Mara Venier: “Mi ha beccato che parlavo con una fitto fitto in bagno non è che ci stessi facendo cose. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai”.