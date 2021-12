Giacomo Urtis è uno dei concorrenti che più fa divertire nella casa del Grande Fratello VIP. La coppia con Valeria Marini sembra aver retto botta finora, ma entrambi ora sono finiti dritti al televoto. Anche da fuori la casa c’è qualcuno che continua a parlare del chirurgo dei vip.

Si tratta di Jessica Alves, prima conosciuta come il Ken Umano. Alvaro, il suo vero nome, è l’ex fidanzato di Giacomo Urtis prima che lui iniziasse la transizione in donna.

I due sono rimasti in ottimi rapporti e sembra che il chirurgo ancora la supporti con qualche ritocchino, ma Jessica Alves ha recentemente dichiarato:

Giacomo Urtis? Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente. Da quando è entrato al Grande Fratello Vip non possiamo sentirci e mi manca tantissimo. Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo. Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica.



Ma non solo, sembra che i due facessero progetti in grande che ancora oggi potrebbero realizzarsi:

Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani. Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio.

La Barbie Umana ha anche parlato del suo prossimo intervento, il trapianto di utero: “A breve mi sottoporrò a questo intervento ed avrò bisogno del seme di Giacomo per far si che vada tutto per il meglio. Giacomo ed io siamo fatti per stare insieme perché abbiamo tantissime cose in comune. Con lui ho fatto l’amore, quello vero e per lui sarei disposta anche a trasferirmi a Milano”.