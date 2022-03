Jessica Selassié è convinta che Barù provi i suoi stessi sentimenti ma che non abbia il coraggio di ammetterli. La convinzione della principessa lascia molto perplessa Silvia Toffanin

Jessica Selassié non demorde e nella giornata di ieri ospite a Verissimo ha sottolineato il forte sentimento che Barù proverebbe nei suoi confronti. La principessa nonché vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip è convinta che il nipote Della Gherardesca provi un vero e proprio sentimento nei suoi confronti.

Quest’ultimo ospite da Silvia Toffanin nella giornata di sabato scorso invece, ha spiegato il grande affetto nei confronti di Jessica che non potrà mai essere amore. L’ex concorrente infatti, ha assicurato di provare solo amicizia nei suoi confronti e di non cercare nient’altro.

Nonostante le parole dette da Barù, Jessica è convinta che l’ex gieffino provi il suo stesso sentimento ma che non abbia nessuna intenzione di rivelare i suoi reali sentimenti. Parole spese dalla vincitrice direttamente a Silvia Toffanin che, le ha augurato il meglio dalla vita.

Jessica Selassié a Verissimo: “Barù prova i miei stessi sentimenti”

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip è convinta che Barù provi i suoi stessi sentimenti. È proprio quest’ultima dopo aver visto le parole dell’ex gieffino ad affermare: “Se mi aspettavo queste sue parole? Da lui sì, è sempre schivo e non rivela mai niente. Figuriamoci qua, è pur sempre sotto le telecamere”.

“Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la Casa. Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui”.

La Selassié ha poi proseguito affermando: “E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”.

Le parole di Jessica non hanno però convinto del tutto Silvia Toffanin che le ha augurato il meglio nonostante la sua storia con Barù non decolli.