Jessica Selassiè la più grande delle principesse, tuttavia sembra avere la crisi da sorella maggiore. La ragazza è entrata in crisi dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, ed è scoppiata in lacrime tra le braccia di Manila Nazzaro e Giucas Casella.

Il motivo è stato l’ingresso di Alessandro Basciano che ha puntato subito Soleil Sorge e Sophie Codegoni senza invece fare commenti su di lei e in lacrime ha spiegato: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse.”

Inoltre, la ragazza ha spiegato che non ha sentito il calore del pubblico una volta giunta in studio:

Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa non so se voglio restare.

Jessica Selassié è convinta che Lulù abbia conquistato il pubblico più di lei e ha spiegato: