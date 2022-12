Jessica Selassié racconta la sua vita dopo il GF Vip: “Ho problemi di salute”

Jessica Selassié ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip conquistando la vittoria. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine”, l’ex gieffina ha raccontato come è la sua vita dopo aver vissuto l’esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Jessica Selassié è entrata nella casa già spiata d’Italia insieme alle sue sorelle Clarissa e Lulù. Con la sua determinazione e tenacia, l’ex geiffina ha conquistato subito la simpatia del pubblico italiano il quale l’ha decretata come vincitrice della sesta edizione della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A distanza di circa un anno dalla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, la ragazza ha aperto il suo cuore ai microfono del settimanale “Chi Magazine” raccontando la sua nuova vita:

Per l’ex concorrente, partecipare al reality show è stata una vera e proprio fortuna. Infatti, l’esperienza al GFVip le ha insegnato a volersi più bene:

Ho imparato ad amarmi e ora mi piaccio. Adoro prendermi cura dei miei capelli, che in passato mi hanno dato problemi. Per due anni sono stata in sovrappeso, non mi piacevo, mi odiavo. Non mettevo il costume, né indossavo i pantaloncini corti. Facevo fatica a relazionarmi con gli altri e così facendo mi sono sempre più chiusa in me stessa. Il mio era un problema di salute, per fortuna ora l’ho individuato e lo sto curando. In un post ero stata criticata per il mio aspetto fisico, mi è stato detto che stavo tornando come prima del GF Vip. L’ho trovato fuori luogo, non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti di quelle persone che hanno problemi con la propria immagine.