Sarebbe dovuta salire sul palco a breve, a Los Angeles, e proprio in quell’occasione Jessie J avrebbe comunicato ai fan la sua gravidanza. Purtroppo però, per la cantante inglese il sogno si è spezzato.

La star di Prince Tag ha spiegato che ha perso il bambino che aspettava. I medici le hanno comunicato che il cuoricino del piccolo non batte più, ma nonostante ciò vorrà comunque esibirsi perché solo la musica può aiutarla a combattere.

Con un lungo post su Instagram ha raccontato l’inizio del calvario: “Ieri mattina stavo ridendo con un amico dicendogli “seriamente però come farò a finire il mio concerto a Los Angeles domani sera senza dire a tutto il pubblico che sono incinta”. Ieri pomeriggio temevo l’idea di finire il concerto senza avere un crollo nervoso.”

La tragica notizia è arrivata dopo la terza ecografia:

Questa mattina. Sento di non avere alcun controllo delle mie emozioni. Potrei pentirmi di aver postato questo. O forse no. In realtà non lo so. Quello che so è che voglio cantare stasera. Non perché evito il dolore o il processo, ma perché so che cantare stasera mi aiuterà. Ho fatto 2 spettacoli in 2 anni e la mia anima ne ha bisogno. Ancora di più oggi. So che alcune persone penseranno che lei dovrebbe solo cancellarlo. Ma in questo momento ho chiarezza su una cosa. Ho iniziato a cantare quando ero giovane per la gioia, per riempire la mia anima e l’amore per me stessa, questo non è mai cambiato e devo elaborare questo mio modo. Voglio essere onesta e vera e non nascondere quello che sto provando. Me lo merito. Voglio essere me stessa come posso essere in questo momento. Non solo per il pubblico, ma per me e il mio bambino che ha fatto del suo meglio. Conosco me stessa e so che ne parlerei sul palco perché è quello che sono. Così invece di un discorso emotivo in lacrime cercando di spiegare la mia energia. Mi sembra più sicuro.