Andava particolarmente forte e quel giorno c’era molto vento. Così Jimmy Ghione parla dell’incidente automobilistico che recentemente lo ha visto coinvolto durante una gara. Per fortuna non ha avuto particolari conseguenze. Uscendo dall’auto ha tranquillizzato i fan mostrando le mani con i pollici in alto, per dire che stava bene.

L’inviato di Striscia la notizia è particolarmente appassionato di motori. Recentemente ha partecipato a una gara in pista dove ha avuto un incidente, che per fortuna non gli h a lasciato conseguenze. Jimmy Ghione, domenica 10 aprile, stava partecipando alla 63esima cronoscalata Fasano-Selva.

Mentre stava affrontando una curva, Jimmy Ghione ha perso il controllo della sua auto che è andata a schiantarsi contro il guard rail del circuito, ribaltandosi su se stessa. Per fortuna il pilota non ha riportato ferite durante l’incidente dal quale è uscito completamente illeso.

Stavo andando particolarmente forte e la macchina ad un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada. C’era molto vento, che avrebbe portato terra e sporcato la strada.

Queste le parole del pilota che ha raccontato cosa è successo: improvvisamente in una curva ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un muretto lungo la pista. La sua auto si è ribaltata più volte su se stessa.

Jimmy Ghione parla dell’incidente automobilistico: deluso per il risultato perché era primo

Peccato perché ero primo.

Queste le parole di Jimmy Ghione, che per fortuna è uscito dalla sua auto completamente illeso.

In un filmato ha poi raccontato:

Volevo rassicurare tutti, sto bene e ve lo può dire anche uno dei campioni più forti del mondo, Giancarlo Fisichella.

Il campione di fianco a lui ha detto: