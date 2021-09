La cantautrice ha voluto sensibilizzare le persone riguardo la situazione attuale delle donne in Afghanistan ma sui social in tanto l'hanno criticata

Ieri sera nuova puntata del Grande Fratello Vip come sempre non esente a colpi di scena. Ha fatto molto scalpore la decisione di Jo Squillo di presentarsi in diretta con il niqab, per sensibilizzare le persone riguardo la situazione attuale delle donne in Afghanistan.

La cantautrice ha giustificato il gesto in questo modo: “Anche in un momento così di gioia e di leggerezza, è chiaro che noi donne, e anche gli uomini, non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul“ – le sue parole.

Alfonso Signorini ha apprezzato il gesto fatto da Jo Squillo e ha commentato: “Brava! Anche se siamo al Grande Fratello, si può parlare di libertà delle donne. Grande solidarietà, per quel poco che possiamo fare. Noi ci siamo e combattiamo al loro fianco” – ha detto. E poi scherzando l’ha invitata a toglierlo: “Però adesso, Jo, puoi anche togliertelo eh… Mica posso vederti tutta la puntata così… Mi fai anche una certa impressione, voglio dire…” per poi concludere: “Ma come fanno a vivere così”.

Purtroppo sono in tanti che sui social non hanno apprezzato il gesto della cantautrice ritenendolo fuori luogo. “Jo Squillo con il niqab è soltanto fuori luogo, non è una regina, non è un’icona, è solo irrispettosa e non è altro che un gesto autocelebrativo, volto a esaltare la sua persona e di certo non a sostenere una causa” – si legge in uno dei commenti più piccati pubblicati sui canali social del programma.

E ancora: “Ma che senso ha avuto questo gesto se la frase dopo è “come fanno a tenere sta cosa??” Boh senza parole” – ha scritto una utente a cui ha fatto eco un altro utente che ha sottolineato anche l’ingresso della scorsa settimana con tanto di bandiera LGBT. Insomma sono in tanti a credere che questi gesti di Jo Squillo sono soltanto per promuovere la sua persona e non la causa.

