Joanne Linville è morta. Il mondo della televisione e del cinema è in lutto per la scomparsa della famosissima attrice, scomparsa il 20 maggio scorso all’età di 93 anni. La famiglia ha voluto dare l’annuncio della sua perdita a distanza di un mese dalla data della morte, attraverso un comunicato stampa ufficiale in cui si ringraziano colleghi e fan che le sono sempre stati vicini, fino all’ultimo giorno.

Il suo spirito ricco passione per l’arte e la sua vita sono state fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla. È stata una madre amorevole e una nonna orgogliosa.

Queste le parole che accompagnano la notizia ufficiale della morte dell’attrice, ricordata dalla famiglia che ha voluto ringraziare tutti quanti.

Chi era Joanne Linville

Beverly Joanne Linville è nata a Bakersfield, città degli Stati Uniti d’America, capoluogo della contea di Kern, il 15 gennaio 1928. Ed è morta a Los Angeles il 20 giugno 2021. L’attrice statunitense è stata sposata dal 1962 al 1973 con il regista Mark Rydell. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Christopher nel 1963 e Amy nel 1971.

Nel 1985 ha creato con l’attrice Irene Gilbert la scuola di recitazione Stella Adler Studio of Acting.

La sua carriera è sempre stata molto attiva. Ha debuttato al cinema nel 1958 con La divina di John Cromwell e poi ha recitato in Scorpio di Michael Winner, in È nata una stella di Frank Pierson e Chi vuole uccidere Miss Douglas? di David Schmoeller.

Stesso anno di debutto in tv, con il primo episodio della serie tv Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents). In seguito ha recitato nella soap Sentieri, in Una donna poliziotto, in Have gun – Will Travel, Ai confini della realtà, Scacco matto, Avventure in paradiso. E ancora, Gunsmoke, Ben Casey, Route 66, Undicesima ora, Le spie, Il fuggiasco, Bonanza, Gli Invasori, Squadra speciale Anticrimine.

Tutti la ricordano per il ruolo interpretato in Star Trek. L’ultimo ruolo sul piccolo schermo è del 2001, in James Dean – La storia vera (James Dean), regia di Mark Rydell.