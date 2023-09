Joe Jonas e Sophie Turner, è guerra per l’affidamento delle figlie: cosa sta succedendo

Qualche settimana fa i nomi di Joe Jonas e Sophie Turner hanno occupato ampio spazio tra le pagine dei magazine di tutto il mondo per via della separazione. Tramite un annuncio condiviso sui social, la coppia ha rivelato di aver preso la decisione di separarsi. Tutto sembrava essersi risolto nella maniera più pacifica ma oggi, stando alle ultime indiscrezione, pare che tra l’ex coppia ci sia in atto una vera e propria guerra.

Queste sono state le parole con cui Joe Jonas ha reso pubblica la notizia della separazione da Sophie Turner:

Dopo quattro meravigliosi anni di matrimonio, abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio. Ci sono molte speculazioni sul perché, ma la verità è che si tratta di una decisione condivisa e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy, per noi e per i nostri figli.

Ulteriori dettagli sulla separazioni tra Joe Jonas e Sophie Turner sono stati forniti dal magazine ‘TMZ’. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, i due sarebbero in guerra per l’affidamento delle figlie. A detta dell’attrice, Joe Jonas le avrebbe ‘rapite’. Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Joe credeva di aver trovato un accordo con l’ex moglie riguardo l’affidamento congiunto, ma poche ore dopo averla incontrata, ha scoperto che lei aveva intenzione di portarle definitivamente con sé in Inghilterra. Se Joe obbedirà, violerà l’ordine del tribunale della Florida.

E, continuando con la rivelazione, il noto magazine ha poi aggiunto che:

Le bambine erano state affidate a Joe Jonas negli ultimi mesi, previo accordo di entrambe le parti, e ora sono con la madre.

Inutile dire che la notizia è sulle prime pagine dei magazine di tutto il mondo. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se verranno a galla ulteriori indiscrezioni in merito a questa vicenda molto chiacchierata.