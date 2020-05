John Peter Sloan, l’attore che insegnava l’inglese, è morto John Peter Sloan, l'attore diventato il maestro d'inglese di tutti gli studenti del mondo, è morto: i suoi video hanno fatto il giro delle scuole di tutti

John Peter Sloan è l’esempio lampante di un uomo versatile, che riesce a tramutare la sua carriera in modo utile e propedeutico. Stiamo parlando dell’attore inglese che, con le sue video lezione, è riuscito a diventare il maestro di lingua inglese che tutti i ragazzi hanno conosciuto a scuola. Purtroppo, è di alcune ore fa la notizia della sua morte.

Era originariamente un attore, quando è approdato in Italia per insegnare l’inglese. Attraverso l’apprendimento ludico, John Peter Sloan è riuscito a far appassionare milioni di ragazzi alla lingua anglosassone, riuscendo a farla imparare sia ai più grandi che ai più piccini, grazie al suo modo semplice e lineare di spiegare la grammatica e la pronuncia delle parole. Innamoratosi dell’Italia, ha deciso di stabilirsi qui.

È morto a 51 anni, nella sua casa a Menfi, in Sicilia. Si è trattato di un malore improvviso. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati gli amici dell’attore sulle loro rispettive pagine Facebook: Maurizio Colombi e Herbert Pacton. Così scrive Maurizio Colombi: “Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingham. John Peter Sloan, un grande cantante, un attore,un insegnante unico, un comico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”.

Herbert Pacton, invece, così decide di salutarlo: “Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una ammirazione grandissima per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate”.

Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore…. abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a… Gepostet von Herbert Pacton am Montag, 25. Mai 2020

John Peter Sloan arrivò in Italia nei primi anni Novanta, certo di poter rivoluzionare il metodo di insegnamento della sua lingua madre, facendo appassionare grandi e piccini allo studio di questa seconda parola. Volto di diverse trasmissioni, trovò il succeso nel 2007, con la trasmissione Zelig.

Continuò poi successivamente la sua collaborazione con Mediaset e, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di adattarsi ad ogni situazione, negli anni si è reinventato opinionista di matrimoni ed anche ospite di programmi che, con l’inglese, hanno davvero poco a che fare, come un vero professionista.