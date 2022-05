Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la morte di uno degli attori della fortunata serie tv Criminal Minds. John Zderko è morto: aveva solo 60 anni, ma purtroppo da qualche tempo combatteva contro il cancro. Ha portato avanti la sua battaglia contro la malattia fino alla fine, ma purtroppo alla fine ha vinto questo mostro.

Purtroppo John Zderko ha perso la sua battaglia contro il cancro. All’età di 60 anni l’attore, diventato famoso soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv Criminal Minds, è morto in seguito alle conseguenze della malattia e delle cure iniziate per tentare di sconfiggere il mostro. A dare notizia del suo decesso il collega e amico Charlie Koontz, che sui social ha dato il triste annuncio, dopo averlo trasmesso anche all’Hollywood Reporter:

Un grande amico e un attore eccellente se ne sono andati troppo presto. Grazie mille a @THR e @MikeBarnes4 per aver dato al nostro amico un vero saluto hollywoodiano. E a @captainblackusa per l’ottima idea. Il tuo nome in luce ancora una volta, John. Ti voglio bene amico. RIP.

John Zderko non aveva preso solo parte al cast di Criminal Minds. Lo ricordiamo anche in altre serie tv di grande successo come “The Mentalist”, “9-1-1: Lone Star” e “Bosch: Legacy”. Era cresciuto tra Ohio, Colorado e New Jersey giocando anche in diverse squadre di basket.

Dopo la laurea all’Università della California di Irvine, aveva iniziato come attore, debuttando sul grande schermo solo nel 2005. L’anno seguente il grande successo in televisione, soprattutto in serie tv poliziesche e criminali. Lo abbiamo però anche visto in “L.A. Forensics”, “E.R.: storie incredibili”, “Dark Forrest”, “The Player”. E persino in un horror del 2014, dal titolo “Apparitional”

John Zderko, morto a 60 anni per le complicazioni dovute a un tumore

Tutto il mondo del cinema e della televisione si stringono ad amici e parenti distrutti dal dolore per la grave perdita.

Se ne va un grande attore, che ha saputo interpretare molti ruoli sul piccolo e grande schermo.