Continua a parlare della sua vita dopo la diagnosi di neoplasia al tumore, ormai allo stadio terminale. Jonnie Irwin era uno sportivo, molto attivo e sempre pronto a muoversi. Oggi, a causa della patologia che lo ha colpito, non riesce nemmeno più a giocare a calcio con il figlio. Il giornalista sta preparando tutto per fare in modo che la sua famiglia possa affrontare bene la sua scomparsa, quando quel giorno arriverà.

Il presentatore inglese racconta giorno dopo giorno la sua malattia sui social, cercando di trovare tutti gli aspetti positivi. Le condizioni del 50enne, con una neoplasia ai polmoni al quarto stadio, sono andate peggiorando di giorno in giorno. Intervistato dai colleghi del The Sun, ha detto sinceramente:

Sono debole ora, fragile e la mia memoria è terribile… ma sono ancora qui.

I medici, dopo avergli diagnosticato la neoplasia ai polmoni, non gli hanno dato molte speranze. Avrebbe appena sei mesi di vita. L’uomo sta provando a godersi questi ultimi momenti di vita con la famiglia, ma la salute non lo aiuta.

Ho provato a giocare a calcio con Rex l’altro giorno, ero in porta e non riuscivo ad avvicinarmi alla palla. È stato frustrante. Sono molto sportivo e all’improvviso è proprio come… era come se fosse la prima volta che provavo a giocare a calcio. Mi sono sentito come un nonno. E questo mi ha un po’ stancato.

Jonnie Irwin era uno sportivo, ma le sue condizioni di salute oggi lo hanno debilitato parecchio

Purtroppo le sue condizioni di salute non miglioreranno. I medici gli hanno detto chiaramente che non gli resta molto da vivere. E lui cerca di godersi il più possibile il tempo che gli rimane con la moglie Jessica e i tre figli avuti.

All’inizio aveva deciso di mantenere lo stretto riserbo sulle sue condizioni. Ma poi ha deciso di parlarne pubblicamente per aiutare chi come lui sta affrontando tutto questo.