Jude Law papà per la sesta volta: la madre è Phillipa Coan ed è il loro primo figlio insieme Jude Law, attore inglese, diventerà papà un'altra volta: si tratta del suo sesto figlio, ma il primo con la sua attuale compagna Phillipa Coan

Jude Law, attore inglese di fama internazionale, diventerà papà per la sesta volta. Questa volta si tratta del primo figlio con la sua attuale compagna Phillipa Coan, psicologa inglese, con la quale è sposato dal 2019, dopo tre anni di fidanzamento. La notizia ha iniziato a girare grazie ai giornali di gossip inglesi e sulle testate giornalistiche italiane.

Jude Law, oltre per essere noto grazie alla sua ottima carriera da attore, è anche noto per la sua travagliata e pubblica vita sentimentale. L’attore, infatti, è già padre di 5 figli, avuti da precedenti matrimoni e relazioni. La psicologa e sua attuale moglie, Phillipa Coan, ha deciso di non buttarsi subito a capofitto nella vita pubblica e, difatti, è apparsa poco sui red carpet o alle sfilate. La notizia del loro matrimonio aveva già fatto presupporre l’arrivo di un nuovo pargoletto nella vita di Jude Law.

Sappiamo, infatti, come l’attore inglese abbia avuto 3 figli, Rafferty, Iris e Rudy, nati dal primo matrimonio, quello con Sadie Frost, una sola figlia dal rapporto con Samantha Burke, Sophia, e un’altra dalla relazione con Cat Cavelli, Ada, nata nel marzo del 2015. Questo nuovo bambino, quindi, sarebbe il sesto figlio del famoso latin lover. Le testate giornalistiche, a proposito di questa gravidanza, hanno scritto:

“L’aveva detto lo scorso maggio dopo il ‘si’ con la psicologa Phillipa Coan ‘L’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa’ e ha mantenuto la parola. L’attore infatti, tra un successo e l’altro in tv (lo abbiamo visto in ‘The new pope’ e tonerà con ‘The third day’) sarà ancora padre”.

Della moglie, prima del matrimonio con l’attore, si sa poco e niente. Sappiamo solo che fa la psicologa di professione e che, dal 2016, è legata sentimentalmente con Jude Law, con il quale, come detto in precedenza, è convolata a nozze l’anno scorso, a maggio, facendo una sorpresa a tutti i fan dell’attore, dato il più assoluto silenzio riguardo l’organizzazione delle nozze.