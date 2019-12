Jumanji – The Next Level: una clip in esclusiva prima dell’uscita al cinema! Jumanji - The Next Level al cinema dal 25 dicembre: la gang è tornata ma il gioco è cambiato!

Il prossimo 25 dicembre al cinema uscirà Jumanji: The Next Level, il nuovo capitolo della storia che ha portato sullo schermo, dapprima un gioco da tavolo veramente “coinvolgente” evolvendosi poi in un’esperienza realmente immersiva tanto da trasformare i protagonisti in personaggi di un videogioco che, come vuole la tradizione, tenterà di ucciderli.

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

In occasione dell’uscita al cinema, vi regaliamo una clip che vi farà entrare nel mood giusto: non sareste anche voi completamente rapiti dalla vostra possenza se in pochissimi secondi foste calanti nei panni di The Rock?

Ogni superficie riflettente non sarebbe un’occasione buona per rimirarsi e contemplarsi? Ammettetelo!