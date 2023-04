Il mondo del cinema è in lutto per la prematura scomparsa di Jung Chae-yul. I fan della giovane attrice di Zombie Detective hanno dovuto dirle addio troppo presto: aveva tutta una vita e una lunga carriera davanti. A dare la notizia del suo decesso è stata l’agenzia che la rappresentava. I funerali si terranno in forma rigorosamente privata.

L’attrice sudcoreana aveva solo 26 anni. Non si sanno le cause del decesso della giovane interprete: la sua agenzia di management ha annunciato al mondo intero la prematura scomparsa della modella e attrice.

Jung Chae-yul era molto conosciuta soprattutto per aver interpretato un ruolo importante nella serie Zombie Detective, che ha ottenuto un grande successo di pubblico dopo essere stata trasmessa da Netflix.

La Management S ha annunciato la sua scomparsa con un messaggio che non dà spiegazioni in merito alle cause della prematura scomparsa. Inoltre, ha annunciato che i funerali si terranno in forma rigorosamente privata e saranno delle esequie sobrie, nonostante la popolarità della giovane attrice.

Sui suoi ultimi post su Instagram, tanti colleghi e tanti fan hanno voluto lasciare messaggi di cordoglio, per salutare per sempre e dare l’ultimo saluto alla giovane attrice sudcoreana di 26 anni.

Siamo qui per fornire notizie strazianti: Chaeyul ci ha lasciato. Il suo funerale sarà un affare privato secondo i desideri della sua famiglia, che è più triste di chiunque altro. Speriamo che tu preghi per Chaeyu. Riposa in pace.

Chi era Jung Chae-yul

Jung Chae-yul era nata il 4 settembre del 1996 e aveva 26 anni. Il suo debutto televisivo è avvenuto in Devil’s Runaway, uno spettacolo di varietà di sopravvivenza coreano in cui alcune modelle gareggiavano l’una contro l’altra.

Inoltre, ha debuttato sul grande schermo nel 2018 con il film Deep. Tanti i progetti sul piccolo schermo, come “Zombie Detective (2020)” nei panni di Bae Yoon Mi, con Choi Jin Hyuk e Park Jun Hyun come protagonisti.