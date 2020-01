Justin Bieber ha la malattia di Lyme Justin Bieber ha la malattia di Lyme: in un lungo post su Instagram il cantante racconta il dramma che sta attraversando

Justin Bieber ha la malattia di Lyme. Non è drogato. Non fa abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti. È malato. E in un lungo post su Instagram il cantante svela che da due anni lotta contro questa malattia che avrebbe già causato danni importanti al suo corpo e alla sua mente. Altro che drogato. Justin Bieber è malato.

Il cantante canadese, che il prossimo marzo compirà 26 anni, mette a tacere tutti coloro che hanno puntato il dito contro di lui in questi lunghissimi anni. Justin Bieber, sposato dal 2018 con la modella Hailey Baldwin, si sfoga sui social network. Dicendo di non avere più le energie, dopo aver combattuto per due anni contro la malattia provocata da una zecca.

“Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale“.

Ma il suo post su Instagram continua: “Queste cose saranno spiegate meglio in una serie di docu che metterò su YouTube a breve .. per conoscere tutto ciò che ho combattuto!! Sono passati un paio d’anni difficili ma sto seguendo il giusto trattamento che mi aiuterà a curare questa malattia finora incurabile e tornerò e meglio che mai…“.

Cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme o borreliosi è un’infezione grave di origine batterica trasmessa dalle zecche, che colpisce pelle, articolazioni, organi interni e anche il sistema nervoso. Il suo nome arriva dalla città americana dove nel 1975 venne registrato il primo caso. I sintomi non sono mai evidenti e ha un periodo di incubazione tra i 4 e i 25 giorni. Dopo un eritema che tende a diventare più grande, il paziente lamenta febbre, dolori muscolari, stanchezza eccessiva, mal di testa, rigidità nel collo.