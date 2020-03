Juventus e Inter in quarantena: i calciatori sono entrati in contato con Daniele Rugani Juventus e Inter in quarantena; i calciatori di queste due squadre sono entrati in contato con Daniele Rugani durante l'ultimo big match dello Stadium

Terremoto nel mondo del calcio: le squadre Juventus e Inter sono entrambe in quarantena. I calciatori sono entrati in contatto con Daniele Rugani, risultato in seguito positivo al Coronavirus. Stop forzato, dunque, per tutti i calciatori e per lo staff delle due squadre di Serie A.

La notizia è arrivata come una doccia fredda. I giocatori di Juventus e Inter sono in isolamento. Poche ore fa, il difensore della Juventus, Daniele Rugani è stato trovato positivo al coronavirus. Per questo motivo i vertici delle due società hanno deciso di mettere in isolamento tutti i giocatori e le persone entrate in contatto con il calciatore malato per cercare di fermare i contagi.

Una decisione saggia che ha mandato in tilt tutto il calcio italiano ma anche quello internazionale, dato che le due squadre erano impegnate in campo europeo.

Tutto era iniziato con un clima di grande incertezza. Si sono susseguite decisioni sempre più restrittive: partite prima rinviate e poi sospese e adesso, con il lockdown dell’Italia, la sospensione della Coppa Italia e del Campionato di Serie A.

Quarantena, dunque per i calciatori di Maurizio Sarri e di Antonio Conte che avevano giocato insieme domenica 8 marzo allo Stadium di Torino.

Dopo la nota della Juventus arriva anche il comunicato ufficiale dell’Inter:

“FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”.

A questo punto tutto diventa incerto. Si attendono novità dall’assemblea straordinaria programmata per venerdì 13 marzo. In questa riunione la la Lega di Serie A e l’Uefa cercheranno di trovare soluzioni a questa grande crisi che ha scosso il mondo del calcio europeo e italiano.

Precisiamo che Daniele Rugani, il difensore della Juventus risultato positivo al COVID-19 sta bene.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un tweet, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute, invitando tutti a rispettare le regole.