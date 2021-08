K-Hand è morta. Il mondo della musica internazionale è in lutto per la perdita di una grande esponente, considerata la First Lady di Detroit. La donna era una famosissima dj di musica techno e house, venuta improvvisamente mancare all’affetto dei suoi cari. Una notizia che ha gettato nello sconforto tutti i fan.

La dj techno e house è morta. La conferma arriva anche dalla rivista Mixmag, che si occupa proprio di approfondimenti musicali. Amici molto vicini alla donna hanno detto che purtroppo K.Hand non c’è più, anche se al momento non si conoscono le cause del suo decesso.

Kelli Hand, questo il vero nome di una delle più grandi pioniere del genere, è stata una delle artisti più influenti per quello che riguarda la musica dance a livello internazionale. Da 30 anni grazie ai live e alle sue pubblicazioni è sempre stata sulla cresta dell’onda, fino all’ultimo giorno di vita su questa terra.

In occasione di un’importante premiazione nella sua città d’origine negli Stati Uniti d’America, K-Hand aveva ricevuto un soprannome che si è portata dietro per tutta la sua vita. Lei era conosciuta da tutti come The First Lady of Detroit, per il grande contributo che ha dato al mondo della musica elettronica. Era stata anche premiata più volte per le sue capacità e abilità in un’industria che spesso è dominata da figure maschili.

K-Hand morta, una carriera costellata di successi

La dj ha iniziato la sua brillante carriera negli anni Novanta, cercando di crearsi un suo spazio in un mondo maschile già fatto di grandissimi nomi, ai quali ben presto ha rubato la scena per la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico.

Nello stesso periodo ha fondato la Uk House Record, che poi è stata rinominata Acacia Records. Con l’etichetta ha pubblicato i primi lavori, anche se nel corso della sua carriera ha collaborato anche con altre case di produzione di fama mondiale, come la Warp Records e !K7 Records.