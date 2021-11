Kal Penn fa coming out, l'attore di Dr. House e How I Met Your Mother ha deciso di riverlarlo solo ora: ecco perché

In un anno in cui si è parlato moltissimo di diritti civili, tanti attori anche del mondo di Hollywood hanno deciso di fare coming out. Tra questi anche l’attore Kan Penn, che ha deciso di scrivere la propria biografia: “You can’t be serious”.

L’attore ha perso parte sia a ruoli in Dr. House che nella celebre serie tv I met Your Mother. Nato in America da genitori indiani, Kal Penn ha iniziato a lavorare in molte serie tv.

Negli ultimi anni ha interpretato anche Seth Wright nella serie tv Designated Survivor. Ora, ha parlato del suo orientamento sessuale senza vergogna.

Ho scoperto il mio orientamento sessuale relativamente tardi rispetto a molte altre persone. Non esiste una linea temporale su queste cose. Le persone capiscono i propri casini in momenti diversi della loro vita, quindi sono contento di averlo fatto quando l’ho fatto. Quando sei un figlio di immigrati indiani che dice che vuole fare l’attore, il caos che si crea nella tua famiglia e nella tua comunità, prevale su qualsiasi altra cosa, sempre.

Insomma, le difficoltà sono derivate da una situazione non facile. Per molti attori e personaggi tv fare coming out non è mai semplice:

“Sono sempre stato molto aperto, sul mio rapporto, con tutti quelli con cui ho interagito personalmente. Sono davvero entusiasta di condividere il nostro rapporto con chi leggerà il libro. Ma Josh, il mio compagno, i miei genitori e mio fratello, le quattro persone a me più vicine, sono abbastanza riservati. Non amano le attenzioni ed evitano le luci della ribalta.

L’uomo è felicemente fidanzato da più di 11 anni e le persone più care l’hanno sempre saputo ma ha deciso finora di rispettare la propria privacy.