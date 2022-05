Karina Cascella nella bufera: “Non mi manca il personale, denuncerò tutti”

Karina Cascella nella bufera dopo le ultime dichiarazioni all’interno del settimanale Nuovo dove, ha affermato la carenza di ragazzi disposti a lavorare. Quest’ultima infatti, aveva specificato come nel suo locale, facesse difficoltà a trovare camerieri e cuochi disposti a rinunciare alle classiche ‘giornate sul divano’.

Di recente però, la ex opinionista di Uomini e Donne ha sentito il forte bisogno di chiarire le sue ultime parole che, a setta sua, sarebbero state fraintese. Nei giorni scorsi all’interno del suo profilo Instagram, Karina ha chiarito ai suoi fan le parole dette nel settimanale, annunciando anche alcune e importanti denunce.

Le sue parole in merito alla difficoltà di trovare personale hanno scatenato diverse critiche e offese da parte degli utenti social. Essi infatti, si sono scagliati contro Karina dando vita ad una vera e propria bufera mediatica che l’ha vista protagonista.

Karina Cascella nella bufera: “Il mio ristorante va benissimo, denuncerò tutti”

Le affermazioni dell’influencer hanno scatenato diverse reazioni inaspettate tanto da spingerla a chiarire una volta per tutte il suo pensiero. Stando a quanto Karina ha affermato, il giornalista le avrebbe fatto alcune domande in merito al periodo che i vari ristoratori stanno vivendo a causa della pandemia.

È proprio in merito a questo che Karina Cascella ha precisato come, moltissimi ristoratori, si trovino in difficoltà nella ricerca del personale. All’interno del profilo Instagram, la ex opinionista ha ancora una volta confermato il suo pensiero spiegando: “Le mie testuali parole. Sì, assolutamente, è un periodo molto difficile per la ricerca del personale, perché si fa fatica a trovare personale di sala, cuoco o aiuto cuoco. Mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa”.

Il duro sfogo di Karina all’interno delle proprie storie Instagram è proseguito affermando: “Ditemi voi se sono pazza io o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca..o state?”.

“Sono fuori da questi giri perché preferisco, mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, perché fare un articolo con scritto aiutatemi non riesco a sopravvivere” termina Karina Cascella.