Karina Cascella accusa moltissimi giovani di non aver voglia di lavorare sottolineando come, all’interno del suo ristorante, non riesca a trovare cuochi e camerieri

Karina Cascella scatena le critiche dei social dopo le sue ultime dichiarazioni per quanto riguarda il suo nuovo lavoro nel campo della ristorazione. L’opinionista di Canale 5 negli ultimi mesi insieme al suo compagno, ha aperto un locale specializzato nella realizzazione di piatti argentini, chiamato ‘Matambre’ a Bergamo.

L’influencer dopo aver presentato in più occasioni il suo nuovo ristorante, è tornata sui social lamentandosi di non riuscire a trovare del personale. L’ex opinionista di Uomini e Donne e di Pomeriggio 5 ha così dato vita ad un vero e proprio caos per via delle sue ultime dichiarazioni.

Cascella all’interno del settimanale Nuovo, ha così rilasciato delle pesanti dichiarazioni che hanno indignato una grande fetta di pubblico sui social. Quest’ultima ha affermato di far molta fatica nel riuscire a trovare personale sia per via del Coronavirus sia per il reddito di cittadinanza.

Karina Cascella scatena le critiche: “Non trovo persone che vogliono lavorare”

All’interno del settimanale Nuovo, Karina Cascella ha svelato alcuni punti negativi nella gestione del ristorante ovvero il non riuscire a trovare cuochi e camerieri. Quest’ultima infatti, ha lasciato tutti i lettori e gli utenti social molto perplessi per via delle sue parole inaspettate.

“Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi. Credo che la pandemia abbia portato anche chi lavorava nel settore da anni a scoprire il piacere della famiglia. Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend. Tanto c’è il reddito di cittadinanza…” spiega Karina Cascella.

Affermazioni molto simili a quelle rilasciate da Flavio Briatore che, nelle settimane scorsi ha criticato i giovani che non hanno nessuna voglia di lavorare, accontentandosi di quello che hanno.

Alcuni sindacati a differenza di molti imprenditori, affermerebbero che fin troppe aziende cercherebbero di offrire contratti senza i giusti compensi. Questo sarebbe quindi il motivo per il quale, i giovani di oggi non accettano moltissimi annunci di lavoro.