Kate Middleton sfida la Regina, un po’ come Meghan Markle, ma più “in piccolo”. A quanto pare la Duchessa di Cambridge avrebbe infatti deciso di infischiarsene delle preferenze della Regina Elisabetta in fatto di moda, e di indossare ciò che più le piace, sempre rimanendo dentro i limiti del buonsenso Reale naturalmente!

Non aspettatevi quindi degli abiti super corti o dei pantaloni a vita vertiginosamente bassa. E non aspettatevi neanche scollature vertiginose. È vero che Kate Middleton vuole “sfidare” la Regina, ma lo fa pur sempre con eleganza. Ma in cosa consiste questa “sfida” allora? Presto detto!

I più attenti osservatori hanno notato che Kate Middleton ama indossare abiti con giacca e pantalone, proprio come la cognata Meghan Markle. Di recente la Duchessa è stata immortalata mentre indossava uno splendido abito (con tanto di giacca e pantaloni eleganti di colore scuro) in occasione della premiazione dei finalisti del meraviglioso progetto fotografico Hold Still, indetto per coinvolgere gli aspiranti fotografi durante il periodo del lockdown in Inghilterra.

Video Credit Breaking News

In seguito abbiamo vista la nostra Kate con indosso un elegante completo blu, mentre prendeva parte a un evento per i Pride of Britain Awards a Londra.

La Regina Elisabetta disapprova il look di Kate Middleton

Ebbene, mentre molti fan della Famiglia Reale adorano questi particolari look di Kate Middleton (e cercano anzi di ricrearli sfruttando gli abiti che trovano nel loro guardaroba), pare che la Regina Elisabetta non ne sia per niente entusiasta.

I commentatori Reali fanno infatti sapere che la Sovrana non ama particolarmente i completi. Il motivo di questa “antipatia” nei confronti di questo particolare look non è ancora chiaro. È evidente però che la Sovrana preferisce indossare quella che sembra essere ormai la sua classica “uniforme”, composta da abito, cappotto lungo e cappellino. Il tutto come sempre caratterizzato da colori sgargianti e sapientemente abbinati!

Nonostante la Regina abbia più volte fatto intendere di non amare molto il look preferito da Kate Middleton, quest’ultima continua imperterrita a indossare completi eleganti, che a mio avviso le donano davvero molto! Voi cosa ne pensate? Vi piacciono i look di Kate Middleton o preferite lo stile di Meghan Markle?

Foto da Exibart