Kate Middleton e la verità sul male che l’ha colpita: ecco di quale tumore si tratta

Qualche ora fa Kate MIddleton ha parlato in pubblico, rivelando la verità sulle sue condizioni di salute e sul cancro che purtroppo l’ha colpita qualche tempo fa. Che cosa sappiamo sulla sua malattia? Quale verità si cela dietro alle sue condizioni di salute?

Ecco che cosa abbiamo scoperto sulla diagnosi della principessa e su tutte le cure del caso.

La rivelazione inaspettata di Kate Middleton

Dopo un periodo di mistero e di tanti punti interrogativi, la bellissima principessa Kate Middleton ha deciso di prendere la parola per spiegare al mondo che cosa sta succedendo nella sua vita. La moglie di William ha quindi rivelato di essere affetta da un cancro che sta cercando di combattere con tutte le sue forze.

La donna ha inoltre rivelato che ha scoperto di essere affetta da tale condizione dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta qualche mese fa. Ha quindi realizzato un videomessaggio dove appare provata ma sorridente, con lo scopo di mettere a tacere tutte le voci che stanno circolando sul suo conto nell’ultimo periodo.

Kate ha aggiunto che tutta la sua famiglia le è stata vicina in questo particolare periodo della sua vita e che sta facendo di tutto per curarsi al meglio. La principessa appare molto magra ma ha rassicurato tutti dicendo di sentirsi molto bene. Ha inoltre comunicato che non parteciperà alle Messe che si terranno nel periodo di Pasqua.

Quale malattia ha colpito Kate Middleton?

Dopo un delicato intervento chirurgico all’intestino, Kate si è sottoposta alla biopsia che le ha permesso di scoprire la natura della sua malattia. Il cancro in questione risponde al nome di sarcoma addominale, una formazione tumorale maligna che può colpire diverse parti del corpo, tra cui muscoli e tessuti molli.

Le cellule colpite dalla patologia comincia a crescere in maniera spropositata e senza uno scopo, andando ad invadere l’efficienza delle altre parti del corpo. Non è molto facile individuare questo cancro in quanto molto spesso si localizza solo quando le sue dimensioni hanno già superato il limite.

Per fortuna esistono diversi metodi per contrastare il progredire di questo tipo di sarcoma, anche se l’intervento varia di persona in persona in base alla caratteristiche della malattia. Oltre all’intervento chirurgico si consiglia anche la chemioterapia, in maniera da scongiurare la diffusione delle metastasi. Ecco perché Kate ha optato per tale scelta.