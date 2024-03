Kate Middleton e l’annuncio del tumore: la promessa di William ai genitori della principessa

Il globo è ancora incredulo in merito alla notizia che la principessa Kate Middleton ha deciso di dare al mondo qualche giorno fa. La notizia della sua malattia ha scosso tutti, ma la promessa che William ha fatto ai suoi genitori testimonia la profondità di questo amore.

William e Kate

Scopriamo insieme in che modo l’erede al trono ha rassicurato i suoi suoceri.

La malattia di Kate Middleton e la tristezza dei sudditi

Quest’anno non è iniziato nel miglior modo possibile per la principessa Kate Middleton, la quale si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico a causa di alcuni problemi all’intestino. Non si è saputo molto in merito a questa condizione medica ma la verità, o parte di essa, è venuta a galla solamente ora.

William e Kate

La principessa è uscita allo scoperto dopo un periodo di mistero e incertezza che hanno fatto nascere parecchi dubbi sul suo conto. La donna, apparsa piuttosto magra e provata, ha quindi rivelato di essere stata colpita da una forma di cancro con la quale sta già combattendo da un po’ di tempo a questa parte.

Ha poi aggiunto che si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapia preventiva proprio per evitare che la situazione sfugga di mano. Del resto ha scoperto l’esistenza della malattia solo dopo aver effettuato la biopsia consecutiva all’intervento chirurgico.

La promessa di Willam ai genitori di Kate Middleton

Credits: The Prince and Princess of Wales

Kate Middleton ha quindi dimostrato di avere una forte personalità e di non volersi arrendere nemmeno quando la situazione non è delle più rosee. Proprio per questo ha dichiarato di sentirsi bene. La principessa ha poi fatto sapere che in tutto questo periodo William e la sua famiglia le sono stati davvero molto vicini.

Nello specifico il principe William avrebbe perfino fatto una grandissima promessa ai genitori della moglie, ovvero Carole e Micheal Middleton. I due stanno soffrendo davvero molto per quello che sta capitando alla loro figlia, ma non sono di certo soli in questo calvario.

William e Kate nell’auto reale

A dare questa informazione Rebecca English, la quale ha dichiarato come William abbia assistito la moglie in tutto questo tempo, facendo davvero molti sacrifici per lei e la serenità della sua famiglia. Il principe ha promesso ai suoi suoceri che farà di tutto per far stare meglio Kate e che per lei è pronto ad andare oltre al cielo e la terra. Un promessa davvero unica e romantica.